In Monster Hunter Rise seid ihr die Hoffnung von Kamura

Monster Hunter Rise steht schon kurz vor seiner Veröffentlichung. Es war also nicht überraschend, dass es heute beim Monster Hunter Digital Event den Großteil der Zeit einnahm. Der neue Trailer rückt standesgemäß die Monster in den Fokus, auf die ihr im Spiel trefft.

Außerdem wird ein erstes kostenloses Update vorgestellt, das Ende April erscheinen soll und den Monsterjägern die Jagd auf Chameleos „und mehrere neue Monster“ ermöglicht. Auch nach April soll es weitergehen. Zusätzlich kündigte man eine neue spielbare Demo an, die am 12. März 2021 erhältlich sein wird. Die Deluxe Edition, digitale Vorbestellerboni und die amiibo seht ihr am Ende des Videos auch nochmals kurz.

Im Monster Hunter Digital Event ab Minute 10:23 (ihr seht das Video ebenfalls unten) könnt ihr euch abseits des neuen Trailers auch noch einmal erklären lassen, was wir bisher über Monster Hunter Rise wissen. Es gibt aber auch noch einige neue Details zu den neuen Randale-Quests und weiteren Game-Features wie dem Seilkäfer.

Monster Hunter Rise* erscheint am 26. März 2021 für Nintendo Switch. Am selben Tag gibt es neben einer speziellen Konsole auch noch den Pro Controller im Rise-Design. Die Collector’s Edition ist derzeit vergriffen.

Für PCs erscheint das Spiel im nächsten Jahr.

Monster Hunter Rise: Kamura’s Hoffnung

Der heutige Livestream:

Bildmaterial: Monster Hunter Rise, Capcom