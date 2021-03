In Dairoku: Agents of Sakuratani seid ihr Gatekeeper in einer anderen Dimension

Aksys Games wird die Otome-Visual-Novel Dairoku: Agents of Sakuratani im Herbst für Nintendo Switch im Westen veröffentlichen. Das gaben Aksys Games und Idea Factory International bekannt. Das Spiel ist schon seit Mai 2020 in Japan erhältlich.

Seit sie sich erinnern kann, hat Akitsu Shino Fähigkeiten, die andere nicht haben. Sie kann Dinge sehen, die andere nicht sehen: Geister, Erscheinungen und seltsame Kreaturen. Als Erwachsene führt sie ihr Talent zu einer geheimen Regierungsorganisation, für die sie arbeitet. Die Abteilung für okkulte Aktionen. Sie arbeitet dort im Büro für Prävention und ihre Aufgabe ist es, die Wesen zu überwachen, die zwischen ihrer Welt und einer anderen Dimension umherreisen.

Ihr Büro unterhält sie in Sakuratani, einer Stadt in der anderen Dimension. Dort trifft sie sich mit unterschiedlichen Persönlichkeiten: einen neunschwänzigen Fuchsgeist, einen schelmischen Oni und viele mehr. Sie ist teils Gatekeeper, teils Reiseführer und tut ihr Bestes, um die Wesen kennenzulernen und sie davon abzuhalten, in die echte Welt zu reisen.

Die Veröffentlichung soll im Winter im Westen erfolgen.

