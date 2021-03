Horror für euer Regal: The Medium und Observer erscheinen nachträglich als Handelsversion

Die Horror-Experten von Bloober Team bringen ihren Genre-Fans oft feine Kosten, aber meist leider ausschließlich digital. Für Observer: System Redux und The Medium wird man das aber in Bälde ändern. Der Entwickler gab eine Partnerschaft mit Koch Media bekannt, in deren Rahmen beide Spiele eine nachträgliche Handelsversion erhalten werden.

Observer: System Redux, eine verbesserte Version des Originals, erschien digital für PS5, Xbox Series und PCs im November 2020. The Medium erschien erst vor wenigen Wochen digital für Xbox Series und PCs. Das Spiel ist seit der Veröffentlichung auch im Xbox Game Pass enthalten.

