El Shaddai: Ascension of the Metatron erscheint noch im April für PCs

Nach der Ankündigung von Entwickler Crim, dass El Shaddai: Ascension of the Metatron für PCs erscheinen wird, lässt man nun noch einige Details und Screenshots folgen.

Die Ankündigung der PC-Fassung fällt in das Jahr des 10. Geburtstags von El Shaddei. Am 14. April 2011 wurde das Spiel erstmals für Xbox 360 und PlayStation 3 in Japan veröffentlicht. Die Veröffentlichung der neuen PC-Version grenzte man nun auf „Mitte April“ ein. Es könnte also pünktlich zum Geburtstag klappen!

El Shaddei hob damals auf dem Massenmarkt nicht ab, aber hat viele Fans und viel Anerkennung erhalten. Seinen Artstyle hat das Spiel von Sawaki Takeyasu spendiert bekommen, der auch Spielen wie Devil May Cry, Okami oder dem spirituellen El-Shaddei-Nachfolger The Lost Child* seinen Stempel aufdrückte.

El Shaddai kombiniert mehrere Genre-Elemente, darunter eine detaillierte Handlung, einen Anime-Style, Action, Strategie und Plattforming. Die Geschichte sieht sich vom apokryphen Buch Henoch inspiriert und folgt den sieben gefallenen Engeln. Ziel ist es zu verhindern, dass eine große Flut die Menschheit zerstört. Unterstützt werdet ihr dabei von Lucifel, einem Schutzengel.

„Es sind 10 Jahre seit der Veröffentlichung von El Shaddei für PS3 und Xbox 360 vergangen und ständig fragen uns Fans und PC-SpielerInnen, wann das Spiel für diese Plattform erscheinen würde. Wir freuen uns ankündigen zu können, dass es schon sehr bald bei Steam veröffentlicht wird“, verkündet Sawaki Takeyasu.

Bildmaterial: El Shaddei, Crim