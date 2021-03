Gloria Union: So sieht die Neuauflage im Trailer aus

Entwickler Sting hat den Debüt-Trailer zu Gloria Union: Twin Fates in Blue Ocean FHD Edition veröffentlicht. Dafür wurde es auch langsam Zeit, denn die Neuauflage erscheint in Japan bereits am 18. März digital für Nintendo Switch, iOS und Android. Dabei handelt es sich um eine verbesserte Portierung von Gloria Union. Das Taktik-RPG erschien 2011 in Japan für Sony PSP und wurde damals nicht lokalisiert. Mit dem Remaster gibt es also eine neue Chance, wenngleich diese nicht sehr groß ist.

Die neue „FHD Edition“ soll einige zusätzliche Funktionen und Features liefern, an Spielbalance und Schwierigkeitsgrad schrauben und natürlich optische Upgrades bieten. Mit Yggdra gibt es außerdem einen neuen Charakter. Versprochen sind auch mehr Sprachausgabe und neue Videos, welche die Charaktere vorstellen. Ein New Game+ sorgt für noch mehr Spielzeit. Im Kampf gibt es Erleichterungen mit einer Rückspul- sowie Tempo-Funktion.

Gloria Union im Trailer

via Gematsu, Bildmaterial: Gloria Union, Sting