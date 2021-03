PlayStation 5: Dieser Händler bietet jetzt „wahren Fans“ eine Chance auf die Konsole

Anfang des Monats hatte Otto einige Bundles von PlayStation 5 im Verkauf, seitdem herrscht schon wieder Funkstille. Auch vier Monate nach der Veröffentlichung ist die Konsole im Prinzip nicht erhältlich. Die Online-Verkäufe gehen innerhalb weniger Minuten, wenn nicht Sekunden, über die Bühne.

Dazu kommen Bots und Scalper, die nicht nur den Fans, sondern auch den Händlern das Leben erschweren. All diese Umstände treiben nun besondere Blüten. Alternate wird 230 Bundles mit PlayStation 5 (Disc) und 35 Bundles mit PlayStation 5 Digital verlosen.

Bei der Disc-Variante kommt die Konsole mit den Spielen DiRT 5, der Nioh Collection sowie einem zweiten Controller. Die PS5 Digital gibt es mit einer Kamera, einem PS-Plus-Abo und einem zweiten Controller. Aber ihr bekommt die Bundles im Gewinnfall natürlich nicht geschenkt. Ihr gewinnt die Gelegenheit, sie für 719,00 Euro bzw. 599,00 Euro zu kaufen.

Eine Vorgehensweise, die in Japan durchaus bekannt ist. Dort werden solche Lotterien oft von Händlern bei knapper Ware veranstaltet. Hierzulande kennt man das aber eher nicht. Für Fans ist es ein Strohhalm, aber die Chance ist wohl ziemlich gering, eines der Bundles zu ergattern.

Nimmt man die Warteschlangen als Maßstab, die zum Beispiel bei Euronics und Co. beim Online-Verkauf zustande kamen, dann dürfen mehrere Zehntausend Menschen bei der Lotterie mitmachen. Aber hey – es ist eine Chance.

So funktioniert die PS5-Lotterie

Ihr müsst ein Formular mit euren Daten ausfüllen und dazu ein Textfeld, in dem ihr euch für eines der Bundles bewerbt. Alternate macht dabei deutlich, dass tatsächlich dieses Textfeld ausschlaggebend für die Auswahl ist. „Wir suchen die besten Einsendungen heraus“, heißt es.

Fans sollen „kreativ“ sein und können auch Links zu Social-Media-Profilen oder Ähnliches beifügen. Ob man am Ende tatsächlich mehrere zehntausend Texte liest, sei mal dahingestellt. Die GewinnerInnen – oder besser: die KäuferInnen – werden anschließend per E-Mail benachrichtigt und der Auftrag kann bestätigt und bezahlt werden.

Klingt alles nicht so, als könnte man sich darüber freuen. Auf der anderen Seite, seht es mal so: Wenn Alternate die 265 Bundles in den Online-Verkauf nimmt, dann bekommt ihr davon wahrscheinlich nicht einmal etwas mit. So habt ihr wenigstens eine kleine Chance. Teilnahmeschluss: Morgen, 23 Uhr!

Wer macht mit?

So ist die aktuelle Lage um PlayStation 5

Viel hat sich nicht getan in den letzten Tagen. Nach Otto gab es Mini-Kontingente bei GameStop und Expert. Die meisten dürften es nicht einmal bemerkt haben. Die gut vernetzten Kollegen bei GamesWirtschaft berichten, dass mit den nächsten größeren Schüben erst in der zweiten Monatshälfte zu rechnen ist. Stand: natürlich jetzt. Es kann sich jederzeit ändern und besonders kleine Händler könnten wieder (kleine) Kontingente online verfügbar machen.

Ein großes Mysterium ist und bleibt übrigens Amazon. Dort zeigt man sich wenig auskunftsfreudig. Deshalb wie immer die Liste weiterer Händler, die für einen PS5-Verkauf infrage kommen. Es handelt sich überwiegend jeweils um Affiliate-Links*.

Weiterhin gilt also, vorbereitet zu sein. Dazu haben wir unten noch einmal unsere Tipps.

Vorbereitung ist bekanntlich die halbe Miete

Nachfolgend noch einige Tipps für euch, von denen ihr euch später vielleicht wünschen würdet, ihr hättet sie vorher befolgt. Natürlich ist es immer so eine Sache mit Anmeldungen im Internet, Zahlungsinformationen und so weiter. Aber wenn ihr sorgfältig seid, sollte das bei den obenstehenden vertrauenswürdigen Händlern kein Problem sein. Damit im Falle des Falles alles ganz schnell gehen kann, solltet ihr:

euch bei den Händlern bereits registrieren,

Lieferanschrift und Bezahlmethode hinterlegen,

Zugangsdaten im Browser speichern.

Ihr würdet euch ärgern, wenn ihr über eine bestellbare PlayStation 5 stolpert und dann erstmal Anmeldedaten sucht und Anschriften eingebt – und die Konsole am Ende des Bestellvorgangs wieder vergriffen ist. Solltet ihr kein gutes Gefühl haben, bei so vielen Händlern eure Daten zu hinterlegen, könnt ihr sie später immer noch wieder sorgfältig löschen. Macht euch dazu am besten Notizen, wo ihr euch überall angemeldet habt.

Verlasst euch um Himmels willen nicht auf die Newsletter und Bestellbenachrichtungen. Das hat noch nie gut funktioniert und dass es jetzt bei diesem Massenauflauf gut funktioniert, steht wirklich nicht zu erwarten. Es hilft nur: Regelmäßig die Produktseiten abklappern und vielleicht auf Twitter @nerdydeals247 folgen und die „Glocke“ aktivieren.

Auch bei den Händlern könnt ihr die Push-Benachrichtungen aktivieren, auch wenn der Verkauf zuletzt nicht mehr vorab kommuniziert wurde. Besonders bei Twitter lohnt sich das vielleicht und ist nicht ganz so nervig, weil die meisten Händler dort nur alle paar Tage Nachrichten verlauten lassen. Falls es eine Vorankündigung geben sollte, bekommt ihr sie auf diese Weise mit.

Bildmaterial: Alternate, Sony