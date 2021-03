Final-Fantasy-Erfinder ist zurück: Fantasian endlich komplett enthüllt

Seit langer Zeit schon müssen wir uns mit einzelnen Bilderchen zu Fantasian begnügen. Fantasian ist das neuste Spiel von Final-Fantasy-Macher Hironobu Sakaguchi und es wird noch in diesem Jahr für Apple Arcade erscheinen. Mit im Boot hat er für die Musik auch einen gewissen Nobuo Uematsu. Heute hat Sakaguchis Studio Mistwalker das neue Fantasian endlich mit Videos und ersten konkreten Details präsentiert.

Die Geschichte von Fantasian beginnt in einem Reich, das von Maschinen beherrscht wird. In diesem mehr-dimensionalen Universum ist das Gleichgewicht von „Chaos und Ordnung“ ein Schlüsselfaktor im Kampf um die Reiche und die Machenschaften der Götter. SpielerInnen übernehmen die Rolle des Protagonisten Leo, der nach einer massiven Explosion erwacht und sich in einem fremden Land wiederfindet. SpielerInnen machen sich auf den Weg, Leos Erinnerungen zurückzugewinnen.

150 echte Dioramen dienen als Hintergründe

Fantasian ist ein Mobile-Game, es wird also wohl keine ausufernden Spielmechaniken bieten. Sakaguchi nutzt demnach seine Erfahrungen aus dem (klassischen) Final-Fantasy-Franchise und erweitert diese um aktuelle Quality-of-Life-Verbesserungen. Dazu gehört das „Dimengeon Battle“-Feature. SpielerInnen können zuvor bekämpfte Gegner in einen separaten Dungeon entsenden, um fortan die schönen Orte ohne Unterbrechungen erkunden zu können.

Vor allem optisch macht Fantasian neugierig. Die Dioramen sind „echt“ – über 150 solcher Werke wurden von verschiedenen japanischen Künstlern erstellt und werden im Spiel genutzt. Veteranen dieses Werks, die unter anderem an Godzilla-Filmen, Attack on Titan und Ultraman gearbeitet haben.

Der Story-Trailer zu Fantasian

Der „Features“-Trailer zu Fantasian

Bildmaterial: Fantasian, Mistwalker