Akiba’s Trip: Hellbound & Debriefed – Eine Maid kommt selten allein

Ein Maid-Café gehört genau so zum Akihabara-Distrikt, wie ein Trödelladen. Deshalb gibt es für Akiba’s Trip: Hellbound & Debriefed eine erneute Doppelenthüllung in Form der Maid Sara und des Ladenbesitzers Yatabe-San.

Sara, die von Yumi Hara gesprochen wird, ist die wohl beliebteste junge Dame in einem gut etablierten Maid-Café in Akihabara. Obwohl sie aussieht, als sei sie in den späten Teenager-Jahren, ist ihr wahres Alter unbekannt. Genau wie Nobu-Kun, ist sie ein Mitglied der Bürgerwehr von Akihabara.

Yatabe-San, für den Synchronsprecher Kentaro Tone verantwortlich ist, ist ebenfalls ein wichtiges Mitglied der Bürgerwehr. Er betreibt einen Trödelladen und ist schon seit den Schwarzmarkttagen von Akihabara im Distrikt ansässig. Yatabe-San ist bei vielen vor allem aufgrund seiner Zuverlässigkeit beliebt.

Bereits enthüllte Charaktere umfassen übrigens die beiden Otakus Gon-Chan und Nobu-Kun, die Agentin Satoko Midou und ihren Vorgesetzten Ryuuji Sejima, die Zwillingsschwestern Sena und Mana Kitada, den Protagonisten und Suzu Moriizumi sowie Rui Fumizuki.

Zurück zu den Wurzeln

Mit Akiba’s Trip: Hellbound & Debriefed geht es zurück zu den Wurzeln der Serie. In Akiba’s Trip nehmt ihr es mit Vampiren auf, welche ihr dem Sonnenlicht aussetzen müsst. Natürlich müsst ihr ihnen dafür die Klamotten vom Leib reißen! Mit dem nun kommenden Remaster knüpft man an Akiba’s Trip: Undead & Undressed an, welches in Japan als Akiba’s Trip 2 bekannt ist. Neben Akihabara kehrt damit auch das „Beat-’em-up, strip-’em-down“-Gameplay zurück.

In Japan soll Akiba’s Trip: Hellbound & Debriefed am 20. Mai 2021 als Akiba’s Trip: First Memory für PlayStation 4 und Nintendo Switch erscheinen, während bei uns der Sommer als Veröffentlichungszeitraum angepeilt wird. Das Original erschien im Jahr 2012 als Akiba’s Trip Plus für PSP in Japan, jedoch nie im Westen. Für die Entwicklung war Acquire verantwortlich.

via Gematsu, Bildmaterial: Akiba’s Trip: Hellbound & Debriefed, XSEED, Marvelous / Acquire