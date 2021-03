Neues aus der Farming-Welt: In Deiland Pocket Planet bewirtschaftet ihr einen ganzen Planeten

Farming-Fans kommen derzeit wirklich auf ihre Kosten. Coral Island lädt euch auf eine tropische Insel, Ova Magica verbindet das Farming mit Monstersammeln. Kitaria Fables bringt euch Kätzchen und ind Monster Harvest züchtet ihr Monsterpflänzchen.

In Deiland Pocket Planet steht auch Farming im Mittelpunkt, aber diesmal habt ihr ordentlich zu tun. Ihr müsst euch nämlich um euren eigenen Planeten kümmern! Auch, wenn er ziemlich klein ist. Es handelt sich um eine Neufassung des bereits 2018 für Steam und PS4 veröffentlichten Deiland. Die Finanzierung wurde bei Kickstarter sichergestellt. Es gibt auch deutsche Sprachoptionen!

Neue Inhalte und ein Jahreszeitensystem

Deiland Pocket Planet soll am 15. April für Nintendo Switch erscheinen. Es wurde optisch am Spiel gearbeitet, aber auch die Spielbarkeit wurde verbessert. Es gibt neue Musik und exklusive neue DLC-Inhalte. Neu ist außerdem ein Jahreszeitensystem. Ansonsten bietet Deiland Pocket Planet alles, was man sich in einem Farming-Spiel eben so wünscht.

Deiland Pocket Planet ist eine Einzelspieler-Erfahrung. Ihr schlüpft in die Rolle von Arco und erlebt eine Geschichte rund um das Erwachsenwerden, die Hilfe für andere und die kleinen Geheimnisse um euren Planeten. Entwickelt wird das Spiel von Chibig, die sich zuletzt für Summer in Mara verantwortlich zeigten.

19,99 Euro wird Deiland Pocket Planet im Nintendo eShop kosten.

Der neue Trailer zu Deiland Pocket Planet

Bildmaterial: Deiland Pocket Planet, Chibig