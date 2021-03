Dynasty Warriors: Kino-Adaption der Serie zeigt sich in einem ausführlichen Trailer

Um das legendäre Dynasty Warriors ist es zuletzt etwas ruhiger geworden. Dynasty Warriors 9 Empires wurde verschoben und auch der 20. Geburtstag der Serie im letzten Jahr ging relativ ruhig vonstatten. Dynasty Warriors 9 Empires wurde als Geburtstagsspiel ausgelobt, aber das hätte es wohl auch ohne runden Geburtstag gegeben.

Eine größere Überraschung ist da schon der Live-Action-Film, der sich zu Dynasty Warriors in der Mache befindet. Der Film befindet sich schon seit Jahren in Arbeit, jetzt geht es aber auf die Zielgerade. Im April soll der Streifen in asiatischen Kinos anlaufen und inzwischen veröffentlichte man auch einen ausführlichen Trailer dazu.

Wie ihr seht, hält sich der Film in vielen Dingen eng an die Videospielvorlage. Entsprechend seht ihr auch viele Effekte und Computer-animierte Szenen. Die riesigen Menschenmassen auf den Schlachtfeldern mit echten SchauspielerInnen nachzustellen, hätte wohl das Budget gesprengt.

Apropos gesprengt: Auch die herumfliegenden Soldaten bei gelungenen Einschlägen halten sich so streng an die Vorlage, dass es fast schon ein wenig witzig ist. Dass der Film im Westen erscheint, ist nach derzeitigem Stand relativ unwahrscheinlich. Aber wer weiß!

Bildmaterial: Dynasty Warriors, Trailer