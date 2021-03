Das Tales of Festival findet 2021 wieder statt

Es ist sehr ruhig geworden um Tales of und das liegt nicht nur an Tales of Arise. Auf das Tales of Festival konnten sich Fans Jahr für Jahr freuen, es gab immer neues Material, Überraschungen und Ankündigungen. Im letzten Jahr fiel die Veranstaltung wegen der Coronavirus-Pandemie flach.

Das vor wenigen Tagen digital nachgeholte Festival fand kaum Beachtung. Es gab immerhin ein Lebenszeichen von Tales of Arise. Vielleicht wird das Tales of Festival 2021 wieder bunter und größer. Unter welchen Bedingungen es stattfinden kann, steht noch in den Sternen.

Aber zumindest hat Bandai Namco einen Termin für das Fest verkündet. Am 20. und 21. November 2021 soll das Tales of Festival 2021 stattfinden. Man veröffentlichte das Logo zur Veranstaltung, das sich ziemlich winterlich zeigt. Außerdem schaltete man bereits eine offizielle Website.

via Gematsu, Bildmaterial: Bandai Namco