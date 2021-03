„3 für 2“-Aktion mit Anime im KSM-Shop Anime-Planet biegt auf Zielgerade

Die aktuelle „3 für 2“-Aktion beim KSM-Shop Anime-Planet geht auf die Zielgerade. Nur noch bis zum 8. März werdet ihr von der Aktion profitieren können. Das Angebot ist gültig für alle Titel, die bis zum November veröffentlicht wurden. Ihr findet also auch Highlights wie Hello World, Bungo Stray Dogs Staffel 3, Hunter x Hunter Vol. 12 oder Boruto Vol. 5 mit in der Aktion.

Auch einige Restbestände der Overlord Limited Complete Edition III sind dabei. Ebenso wie Die rothaarige Schneeprinzessin Fanedition oder die No Game No Life Zero Imanity Box. Neben den üblichen Verdächtigen wie Naruto Shippuden, Gintama oder Digimon Adventure findet ihr auch den Anime zu God Eater, Atelier Escha & Logy, Tales of Zestiria – Dawn of the Shepard und Tales of Zestiria – The X.

Auch Klassiker wie Captain Tsubasa und Mila Superstar sind enthalten, außerdem Merchandise wie zum Beispiel T-Shirts und Tassen. Insgesamt umfasst die Aktion 850 Artikel. Die Chancen stehen also gut, dass ihr fündig werdet.

Bildmaterial: God Eater, Bandai Namco