Sonntagsfrage: Was war euer Highlight aus der letzten Nintendo Direct?

Nach weit über 500 Tagen bediente uns Nintendo wieder einmal mit einer umfangreichen Nintendo Direct. Innerhalb von 50 Minuten präsentierte man Updates zu erhältlichen Spielen, Trailer zu kommenden Spielen und komplett neue Titel, die in den nächsten Monaten für Switch erscheinen. Während des Streams flimmerten so einige Titel über den Bildschirm. Doch fehlte das gewisse Etwas.

Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass Nintendo keine Direct veröffentlichen kann, in der alle Spielerinnen und Spieler auf der Welt alles mögen werden. Geschmäcker sind halt unterschiedlich. Und während ich mich über die Fortsetzung von Splatoon freue, schauen Fans von Breath of the Wild in die Röhre. (Okay, über neue Informationen zum zweiten Teil hätte ich auch gefeiert).

So gefiel mir die Präsentation auch nicht in ihrer Gänze, ein oder zwei Highlights habe ich dennoch. Eventuell geht es euch dabei genau wie mir. Immerhin zeigte Nintendo innerhalb von 50 Minuten über 30 Titel, die sogar sehr überraschten, wie zum Beispiel Project Triangle Strategy von Square Enix und Legend of Mana. Zudem gehen Zelda-Fans nicht komplett leer aus. Im Sommer folgt die HD-Version von Skyward Sword.

Aus diesem Grund richte ich am heutigen Sonntag folgende Frage an euch weiter: Was war euer Highlight aus der letzten Nintendo Direct? Eventuell hattet ihr auch gar keine Highlights. Dann könnt ihr dies auch gerne mit einem Kommentar im Forum erklären!



