Trials of Mana feiert 1 Million verkaufte Einheiten mit diesem schönen Artwork

Was ist das Gute daran, wenn man ein Spiel erstmals nach 24 Jahren lokalisiert? Man kann ein Jahr später schon den 25. Geburtstag feiern. Seiken Densetsu 3 wurde 1995 für das Super Famicom in Japan veröffentlicht und erschien in dieser Fassung nie im Westen. 2019 folgte dann die sehr überraschende Lokalisierung des Spiels in der Collection of Mana für Nintendo Switch.

Nur ein Jahr später gab es für den „Klassiker“ schon ein 3D-Remake für Nintendo Switch, PS4 und PCs. Was für ein verrückter Verlauf. Doch das alles hat sich für Square Enix gelohnt, denn auch 2021 gibt es Grund zum Feiern. Wie Square Enix bekannt gab, hat sich Trials of Mana weltweit über eine Million Mal verkauft. Diese Zahl umfasst die digitalen Verkäufe und die Auslieferungen an den Einzelhandel.

Wollt ihr auch in die Welt von Trials of Mana einsteigen? Die Handelsversionen von Trials of Mana* und der Collection of Mana* gibt es derzeit leicht reduziert bei Amazon für 31,99 Euro bzw. 24,99 Euro.

Das Spiel bietet ein unvergessliches Abenteuer mit abwechslungsreichem Gameplay sowie fantastischen Helden und Schurken. Spieler gestalten ihr eigenes Erlebnis, indem sie ein Trio aus sechs einzigartigen Protagonisten wählen und sich auf das Abenteuer ihres Lebens begeben. Die Verbesserung der Klassen verwandelt die Charaktere in neue, mächtigere Formen und ermöglicht es ihnen, über 300 Fähigkeiten zu erlernen und eine Welt voller Geheimnisse und Mysterien zu erkunden. Zudem können Spieler nach Spielende ein aufregendes, neues und spielbares Kapitel erleben, das nicht im Original enthalten war – inklusive neuer Klassen und einer mächtigen, neuen Bedrohung.

Patch 1.1.0 zu Trials of Mana wurde vor Kurzem zur Feier des 25. Jubiläums des Originals veröffentlicht und bietet eine Reihe von neuen Inhalten und Ergänzungen für SpielerInnen, wie die Schwierigkeitsstufe „Zukunftslos“, weitere Optionen für Neues Spiel Plus und mehr.

Zur Feier des Meilensteins veröffentlichte man dieses schöne Artwork:

