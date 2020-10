Trials of Mana feiert 25. Geburtstag mit neuen kostenlosen Inhalten

Was ist das Gute daran, wenn man ein Spiel erstmals nach 24 Jahren lokalisiert? Man kann ein Jahr später schon den 25. Geburtstag feiern. Seiken Densetsu 3 wurde 1995 für das Super Famicom in Japan veröffentlicht und erschien in dieser Fassung nie im Westen. 2019 folgte dann die sehr überraschende Lokalisierung des Spiels in der Collection of Mana für Nintendo Switch. Und seit diesem Jahr gibt es mit Trials of Mana sogar schon ein 3D-Remake des Klassikers. Und nun… schon der 25. Geburtstag! Yay!

Square Enix feiert das Jubiläum gebührend mit Updates, Rabatten und mehr. Zunächst veröffentlichte man einen neuen Patch zu Trials of Mana, dem 3D-Remake von Seiken Densetsu 3. Dieser Patch bringt neue Herausforderungen und Erfahrungen für SpielerInnen. Im Detail hatten wir euch den Patch schon hier vorgestellt. Der Patch ist nun verfügbar.

Die neue Schwierigkeitsstufe „Zukunftslos“ soll selbst die erfahrensten SpielerInnen noch einmal herausfordern. Auf dieser Stufe ist der Gebrauch von bestimmten Fähigkeiten und Gegenständen sowie die Zeit bei Boss-Kämpfen begrenzt. Als Belohnungen winken noch stärkere Versionen der Ausrüstung. Beim Start eines neuen Spielstandes über New Game Plus kann nun weiter auf freigeschaltete Kostüme zugegriffen werden, auch wenn die Klasse eines Charakters zurückgesetzt wurde. Auch ein neues Item gibt es: Wer „Zukunftslos“ abschließt, erhält die Mümmler-Pantoffeln. Diese ermöglichen es, ohne Gegnerbegegnungen durch Felder und Dungeons zu streifen.

Rabatte und neue Figuren

Zur Feier des 25. Jubiläum gibt es zudem auf ausgewählte Digitaltitel der Mana-Reihe bis zum 2. November einen Rabatt. Trials of Mana gibt es mit einem 30-%-Rabatt im Nintendo eShop, auf Secret of Mana gibt es bei Steam 50 % Rabatt und die Collection of Mana ist digital mit einem 50-%-Rabatt erhältlich. Ihr spart im Vergleich zu den Handelsversionen von Trials of Mana* und der Collection of Mana* allerdings kaum.

Zudem veröffentlichte man einige schöne Hintergrundbilder, die ihr hier findet. Auch Rabatte für Spiele der Serie auf PlayStation sind noch versprochen, dazu solltet ihr die Social-Media-Kanäle im Auge behalten. Ihr wollt mitfeiern? Die neue Bring-Arts-Serie mit Figuren aus Trials of Mana gibts jetzt u. a. bei Play-Asia*.

Bildmaterial: Trials of Mana, Square Enix