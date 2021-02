Nayuta no Kiseki: Neuauflage erscheint am 24. Juni in Japan für PlayStation 4

Bereits im Dezember verkündete Falcom die Neuauflage des Action-RPGs Nayuta no Kiseki. Das Rollenspiel erschien ursprünglich im Juli 2012 für die PSP, in den Westen hat es der Titel nie geschafft. Jetzt wird das Spiel für die PlayStation 4 neu aufpoliert, bleibt aber (nach derzeitigem Stand) erneut Japan-exklusiv. In Japan gibt es sogar eine Handelsversion.

Nachdem man als Veröffentlichungszeitraum ursprünglich Sommer angegeben hatte, gibt es jetzt mit dem 24. Juni ein exaktes Datum. Außerdem sind die Preise bekannt gegen worden: Für 4378 Yen (circa 34 Euro) erhaltet ihr die physische Version, für 3960 Yen (circa 31 Euro) gibts die Download-Version. Wer vorbestellt, soll den Soundtrack des Spiels bekommen, der auf zwei Discs alle 60 Songs vereint.

Die neue PlayStation-4-Version soll neben HD-Grafik auch Anpassungen an der Benutzeroberfläche sowie neue Event-Cutscenes bieten. Zudem sollen 60 FPS und Verbesserungen an Musik sowie Soundtrack Einzug halten.

Darum geht’s

Die Geschichte von Nayuta no Kiseki führt euch nach Remnant Island. Während dort viele glauben, die Erde sei flach und der Ozean würde irgendwann einfach enden, hat Protagonist Nayuta Herschel seine Zweifel. Mit dem Sterngucken als Hobby, gilt seine Neugier der Welt jenseits seiner Heimatinsel. Und warum fallen bloß Ruinen auf Remnant Island? Diesen Fragen möchte er auf den Grund gehen.

Nayuta no Kiseki führt „The Legend of Heroes“ nicht als Titel-Zusatz, denn es gibt keine Verbindungen zu anderen Ablegern der Reihe. Dennoch gilt es als Trails-Spiel.













via Gematsu, Bildmaterial: Nayuta no Kiseki, Falcom