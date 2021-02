Tales from the Borderlands erscheint im März im Gesamtpaket für Nintendo Switch

Noch ein Nachtrag von Nintendo Direct: Tales from the Borderlands erscheint am 24. März für Nintendo Switch! Das für Xbox, PlayStation und PCs bereits veröffentlichte Adventure wird auf Nintendo Switch alle fünf Originalepisoden enthalten. Leider erfolgt die Veröffentlichung nur digital.

Ursprünglich wurde Tales from the Borderlands in den Jahren 2014 und 2015 als Episodenspiel veröffentlicht. Die Handlung spielt zwischen den Ereignissen in Borderlands 2 und Borderlands 3. Ihr erlebt die Geschichte aus Perspektive zweier Protagonisten. Sie gehen eine eigenartige Partnerschaft ein, um zu versuchen, einen ganzen Haufen Geld zurückzuerlanten.

Die Rede ist dabei von der Vollzeit-Trickbetrügerin Fiona und dem Hyperion-Angestellten Rhys. Ihr Deal läuft schief, so richtig Borderlands-mäßig schief. Es liegt an den Entscheidungen der SpielerInnen, den Verlauf der Geschichte zu beeinflussen.

Neben der Veröffentlichung für Switch ist das Episoden-Bundle jetzt auch auf PlayStation, Xbox und erstmals im Epic Games Store erhältlich. Spielstände sind innerhalb der Plattformen übertragbar.

Der neue Trailer zu Tales from the Borderlands

Bildmaterial: Tales from the Borderlands, Telltale Games, Virtuos, 2K