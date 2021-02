It’s-a Me! Animal Crossing: New Horizons erhält Items aus der Super-Mario-Bros.-Reihe

Keine Panik: Nur weil auf einmal ein Klempner auf eurer Insel in Animal Crossing New Horizons erscheint, bedeutet das nicht, dass ihr einen Rohrbruch habt. Im Gegenteil: Der Besuch des Italieners mit blauer Latzhose und roter Mütze ist ein Grund zum Feiern.

Denn Mario bringt euch zu seinem 35. Geburtstag zahlreiche Items aus dem Super-Mario-Bros.-Franchise, mit denen ihr eure digitale Insel noch mal ordentlich umgestalten könnt. Fragezeichen-Blöcke, Münzen, Feuerblumen… viele neue Dekorationen lassen echtes Jump’n’Run-Feeling aufkommen. Mit den entsprechenden Kostümen könnt ihr euch auch als BewohnerInnen des Pilzkönigreiches verkleiden.

Die Warp-Röhren sind auch noch praktisch

Besonders spannend sind die Warp-Röhren. Mit ihnen könnt ihr euch blitzschnell von einem Ort zum anderen auf eurer weitläufigen Insel teleportieren. Das Update soll ab dem 25. Februar verfügbar sein. Ab dem 1. März könnt ihr dann alle Super Mario Items bequem für ein paar Sternis im Nook-Shop erwerben.

Auch ein gutes Jahr nach Release erhält das Wohlfühlspiel Animal Crossing: New Horizons noch Updates. Zuletzt konntet ihr mit Melinda und Co. den Valentinstag feiern. Ob auch ihr endlich Urlaub braucht und bei Tom Nook vorbeischauen solltet, könnt ihr in unserem Test nachlesen.

