Rune Factory 5: Limitierte Edition für Japan im neuen Trailer vorgestellt

Es ist schon länger bekannt, dass das Farming-Sim-RPG Rune Factory 5 neben einer Standard-Version auch in einer limitierten Version erhältlich sein wird. In einem neuen Trailer wird letztere nun vorgestellt.

Die limitierte Collector’s Edition enthält neben dem Spiel selbst eine besondere Verpackung, ein physisches Artbook sowie eine CD mit 15 ausgewählten Tracks. Außerdem erhalten KäuferInnen zusätzliche Charakter-Kostüme. Mit 9.980 Yen liegt der Preis für die limitierte Edition bei aktuellem Kurs bei circa 79 Euro.

Darum gehts in Rune Factory 5

In Rune Factory 5 hat der männliche oder auch weibliche Protagonist sein Gedächtnis verloren und landet in der fremden Stadt Rigberth, die mitten in der Natur gelegen ist. Dort schließt dieser sich spontan einer Gruppe ordnungshütender Waldläufer an und sein Leben nimmt einen neuen Lauf. Zu seinen Aufgaben zählt es, Land zu bestellen, das Grenzland zu verteidigen oder im Fluss zu angeln.

Zudem könnt ihr euch mit Stadtbewohnern verbünden, um mächtige Komboattacken zu entfesseln, mit denen ihr gegnerische Monster besiegen könnt. Die Monster können auch gezähmt werden, wenn ihr es zu eurer Riege zählen wollt. Natürlich könnt ihr wie in anderen Teilen Freunde und eure große Liebe finden. In einem vergangenen Beitrag haben wir bereits einige der potenziellen HeiratskandidatInnen vorgestellt. Selbstverständlich müsst ihr auch euren Bauernhof aufbauen und bewirtschaften.

Das Spiel soll am 20. Mai in Japan erscheinen, für den Westen ist lediglich 2021 als Erscheinungszeitraum bekannt.

