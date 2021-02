Nippon Ichi Software kündigt Warui Ousama to Rippa-na Yuusha offiziell an

Nippon Ichi Software hat den aktuellen Teaser aufgelöst und damit den bereits erfolgten Leak bestätigt. Beim neuen Projekt handelt es sich um Warui Ousama to Rippa-na Yuusha, was sich mit The Wicked King and the Noble Hero übersetzen lässt. Das Spiel soll in Japan am 24. Juni für Nintendo Switch und PlayStation 4 erscheinen. Immerhin die Veröffentlichung für die Sony-Konsole ist heute neu.

Die ersten grafischen Eindrücke bestätigten sich ebenfalls: Hinter Warui Ousama to Rippa-na Yuusha steckt Sayaka Oda, die Macherin von The Liar Princess and the Blind Prince.

Versprochen wird dabei eine herzerwärmende Geschichte. Die Hauptrolle spielt Yuu, die Tochter eines verstorbenen Helden. Dieser besiegte einst einen Bösewicht. Allerdings weiß Yuu nicht, dass sie genau von diesem großgezogen wurde.

Grafisch will man mit handgezeichneten Grafiken an ein Bilderbuch erinnern. Vor allem der Wald steht dabei im Zentrum, welcher mit viel Leben gefüllt ist. Neben einzigartigen Charakteren lauern jedoch auch Monster. Mit einer Erzählstimme, Musik und der Bilderbuch-Ästhetik will man eine Art Märchen erzählen.

Die drei Teaser-Videos

via Gematsu, Bildmaterial: Warui Ousama to Rippa-na Yuusha, Nippon Ichi Software