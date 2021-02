State of Play: Schon morgen geht die nächste Ausgabe an den Start

Sony Interactive Entertainment hat die nächste Ausgabe ihres „State of Play“-Formats angekündigt. Der Stream soll rund 30 Minuten lang sein und mit dem 25. Februar 2021 um 23:00 Uhr MEZ bereits morgen an den Start gehen. Via YouTube und Twitch könnt ihr dabei sein.

Die neue „State of Play“-Ausgabe soll dabei frische Updates, aber auch tiefere Einblicke in zehn Spiele werfen, die für PlayStation 5 und PlayStation 4 erscheinen sollen. Darunter Ankündigungen neuer Spiele sowie Updates einiger Third-Party- und Indie-Titel, die bereits im „PlayStation 5: The Future of Gaming“-Showcase vom Juni 2020 vertreten waren. Dieses lieferte nicht zuletzt erste Eindrücke von Ratchet & Clank: Rift Apart, Returnal und Resident Evil Village. Nicht unwahrscheinlich, dass wir ein Update zu diesen Titeln bekommen, die mehr oder weniger vor der Tür stehen. Aber auch Horizon Forbidden West, GhostWire: Tokyo, Square Enix‘ Project Athia und Capcoms mysteriöses Pragmata waren seinerzeit vertreten. Wenngleich zumindest hinsichtlich letzterer beider Titel keine großen Updates erwartet werden sollten.

Weiterhin merkt Sony an, dass das Showcase keine Hardware- und geschäftsfokussierten Updates bereithält. Erst gestern hatte das Unternehmen die nächste Generation ihres VR-Systems angekündigt. Mit diesem sollen auch PS5-SpielerInnen deutlich komfortabler in die virtuelle Realität eintauchen können. Allerdings nicht mehr in diesem Jahr.

Über welche Ankündigungen und Updates würdet ihr euch besonders freuen?

via PlayStation Blog, Bildmaterial: Sony PlayStation