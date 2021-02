Animal Crossing: Nintendo verschenkt Valentinstags-Karten mit bunten Motiven

„Am 14. Februar ist Valentinstag!“ – das hört man so oft, dass man es kaum verpassen kann. Am liebsten etwa eine Woche vor besagten Tag in Werbe-Aktionen des Handels. Klar, dort wird mit diesem Tag viel Geld verdient. In Deutschland feiert man den Valentinstag erst nach dem Zweiten Weltkrieg. US-Soldaten haben den Brauch mit nach Deutschland gebracht, weiß Wikipedia. Die Floristik- und Süßwarenindustrie hat es gefreut.

Man muss den Valentinstag nicht feiern. Aber man kann. Nintendo hat deshalb bei Play Nintendo einige schöne Valentinstagskarten mit Animal-Crossing-Motiven veröffentlicht. Ihr könnt euch die sechs eCards hier herunterladen oder ihr findet sie unten in der Galerie.

Übrigens, vor genau zwei Jahren erschien Catherine Full Body. Natürlich nicht zufällig genau am Valentinstag. Vincent Brooks bekommt es in dieser erweiterten Neuauflage mit einer „dritten Catherine“ zu tun. Auch Entwickler Studio Zero erinnerte heute mit einem Tweet an diesen Geburtstag. Die PS4-Version von Catherine Full Body, das auch deutsche Texte bietet, kostet aktuell übrigens nur 19,99 Euro bei Amazon*. Die Switch-Version ist auf 29,99 Euro reduziert.

Feiert ihr den Valentinstag?

Die Valentintags-Karten zu Animal Crossing

Animal Crossing: New Horizons erfreut sich nach wie vor größter Beliebtheit. Auch dank regelmäßiger Gratis-Updates seitens Nintendo. Ein solches wurde kürzlich veröffentlicht und lässt Karnevalsstimmung aufkommen! SpielerInnen erwartet dann ein buntes Tanzvergnügen, weitere Emotionen, Kostüme, Gegenstände – und ein neuer Besucher.

Animal Crossing: New Horizons ist seit März 2020 erhältlich und knackt weltweit Verkaufsrekorde. Allein in Deutschland hat es sich schon über eine Million Mal verkauft. Und wenn ihr schon immer mal wissen wolltet, wie Tom Nook und Co. schmecken, sind die offiziellen Drinks vielleicht etwas für euch.

Bildmaterial: Animal Crossing: New Horizons, Nintendo