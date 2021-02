Final Fantasy VII Remake Intergrade mit Yuffie für PlayStation 5 angekündigt

Die heutige State of Play hat mit der Ankündigung von Final Fantasy VII Remake Intergrade für PlayStation 5 ein spektakuläres Ende gefunden. Die PS5-Version kommt dabei mit einer zusätzlichen Episode mit Yuffie daher. Wer Final Fantasy VII Remake für PlayStation 4 besitzt, kann kostenlos auf die PS5-Version upgraden. Sogar der Spielfortschritt kann übernommen werden. Den Intergrade-Zusatz muss man dann aber noch dazukaufen. Yuffie hat darin das Ziel, für ihre Heimat Wutai an eine Materia zu gelangen, welche in den Händen von Shinra ist. Auch neue Gameplay-Element werden versprochen.

Ein längerer Trailer zeigt uns bereits viele Eindrücke. Die Veröffentlichung von Intergrade erfolgt am 10. Juni 2021 und ist nur für PlayStation 5 geplant. Auf PlayStation 5 gibt es natürlich viele technische Verbesserungen. Auch diese werden in einem Trailer im Detail vorgestellt. Dazu gehört auch ein Fotomodus.

Tauche in die Stadt Midgar ein wie nie zuvor, mit verbesserten Texturen, besserer Beleuchtung und stimmungsvollem Nebel. Wechsle zwischen den Spielmodi „Grafik“, welcher 4K-Auflösung bevorzugt, und „Leistung“, welcher bevorzugt eine Bildfrequenz von 60 fps beibehält. Du kannst außerdem deine liebsten Momente dieses zeitlosen Abenteuers mit dem komplett anpassbaren Fotomodus einfangen und teilen. Spieler können Kämpfe mit dem haptischen Feedback des DualSense-Wireless-Controllers für PlayStation 5 genießen. Übernimm in der neuen Episode mit Yuffie die Rolle der Ninja Yuffie Kisaragi, wenn sie den dubiosen Shinra-Konzern unterwandert, um ihm eine mächtige Materia zu entreißen und die Ehre ihres Heimatlandes wiederherzustellen. Verbünde dich mit neuen Charakteren und genieße erweitertes Gameplay, inklusive mehreren, neuen Ergänzungen für Kampf und Gameplay. Dieses Abenteuer fügt der Geschichte von Final Fantasy VII Remake eine neue Perspektive hinzu, die du nicht verpassen willst.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO