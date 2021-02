Tales of Love & Adventure: Spiele mit tollen Erzählungen ab 1 Euro

Ihr ahnt es, hier handelt es sich um das neue Humble Bundle! Das ist ab sofort verfügbar und bietet euch unter dem Titel „Tales of Love & Adventure“ einige tolle Spiele mit schönen Erzählungen – schon ab 1 Euro*.

Wenn ihr den besagten Euro hinblättert, dann dürft ihr Tales of Monkey Island – Complete Pack euer Eigen nennen. Schon für den Durchschnittspreis von aktuell 6,55 Euro schaltet ihr dann gleich vier weitere Games frei. Neben Telltale Batman Shadows Edition sind das auch Half Past Fate, Neo Cab und Reventure. Alle Spiele haben mindestens eine „sehr positive“ Bewertung bei Steam.

In Neo Cab spielt ihr Lina, die letzte menschliche Fahrerin in den Straßen von Los Ojos. Ihr lernt eure Fahrgäste kennen, hört euch ihre Geschichten an und verdient Geld. Ihr müsst gut fahren, aber auch euer eigenes Wohlbefinden im Auge haben.

Für 9,93 Euro erhaltet ihr zusätzlich das noch recht frische Blacksad: Under the Skin sowie HIVESWAP: Act 2 dazu. Blacksad verschlägt euch in der Rolle des charismatischen Detektivs John Blacksad in ein von einem Korruptionsskandal erschüttertes, düsteres New York. Auch diese beiden Spiele sind „sehr positiv“ von Steam-SpielerInnen bewertet worden.

Und für den Preis von 12,41 Euro oder mehr gibt es als Bonus auch noch Indivisible oben drauf. Indivisible stand zuletzt weniger wegen neuen DLC-Inhalten, sondern mehr wegen der Schließung von Entwickler Lab Zero Games in den Schlagzeilen.

Bildmaterial: Neo Cab, Fellow Traveller, Chance Agency