Legend of Mana: Remaster für Nintendo Switch, PS4 und PCs angekündigt

Es ist eine interessante und vielversprechende Entwicklung, welche die Mana-Serie in den letzten Jahren wieder nimmt. Höhepunkt war zuletzt die erstmalige Lokalisierung von Seiken Densetsu 3 in der Collection of Mana und im Jahr darauf gleich das 3D-Remake Trials of Mana, das sich bereits über 1 Million Mal verkauft hat. Man kann wohl sagen, die Mana-Serie ist im Aufwind.

Jetzt muss man sozusagen nur noch die Flügel ausbreiten. Square Enix hat während der Nintendo-Direct-Präsentation am Abend ein Remaster zu Legend of Mana angekündigt. Legend of Mana wird aber nicht nur für Nintendo Switch erscheinen, sondern auch für PlayStation 4 und PC-Steam. Das Original erschien einst 1999 für PlayStation – allerdings nie in Europa.

Die Karte ist… leer?

In Legend of Mana begebt ihr euch auf die Suche nach dem mystischen Mana-Baum. Dabei entdeckt ihr… dass die Weltkarte leer ist. Auf eurer Reise erhaltet ihr Artefakte, die ihr an beliebigen Stellen auf der Karte platziert. So erweckt ihr Städte und Dungeons zum Leben und schreitet in der Story voran.

Natürlich versammelt ihr eine bunte Truppe an Charakteren um euch, kämpft gegen fürcherliche Monster und absolviert viele Quests in der Welt von Fa’Diel. Im Remaster gibt es neu arrangierte Musik, ihr habt aber auch die Wahl, den alten Soundtrack zu hören. Optisch behält das Spiel den Charme des Originals bei. Ein paar Quality-of-Life-Features gibt es auch. So könnt ihr die Feindbegegnungen deaktivieren und erstmals im Westen das Minispiel Ring Ring Land spielen, das euch auch im Trailer schon vorgestellt wird. Legend of Mana erscheint am 24. Juni 2021 und soll deutsche Texte bieten. Der Ankündigungstrailer zu Legend of Mana

