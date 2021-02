Diablo IV: Neuer Trailer stellt die Schurken-Klasse vor

Eine ganze Weile war es ruhig um Diablo IV, aber bei der BlizzCon 2021 hatte es natürlich einen neuen Auftritt. Blizzard Entertainment hat einen neuen Trailer veröffentlicht, in dem die Vorstellung des Rogue (Schurke) im Mittelpunkt steht. Der Schurke kombiniert Reichweite und Nahkampfangriffe mit unglaublicher Geschwindigkeit und Mobilität. Er kann Bögen ebenso effektiv nutzen wie Schwerter und Dolche.

Der Schurke ergänzt die verfügbaren Klassen, von denen zur Erstvorstellung 2019 bereits der Barbar, die Zaubererin und der Druide vorgestellt wurden. Außerdem stehen der Assassine, der Totenbeschwörer und der Paladin zur Wahl.

Neben einem Vorstellungstrailer zum Schurken gab es auch ein „What’s Next“-Panel, in dem die Neuigkeiten und kommende Updates ausführlich besprochen werden. Es geht detailliert um die Schurken-Klasse, aber auch um den PVP-Modus. Moderiert wird das Panel von Game Director Luis Barriga und Art Director John Mueller. Später diskutieren Animator Careena Kingdom und Systems Designer Joe Piepiora über die Open-World-Aspekte von Diablo IV.

Diablo IV findet viele Jahre nach den verheerenden Ereignissen in Diablo III statt, in denen Millionen bei dem Kampf zwischen den Hohen Himmeln und den Brennenden Höllen abgeschlachtet wurden. In diesem Machtvakuum taucht ein legendärer Name wieder auf.