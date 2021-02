PlayStation Gear Store öffnet seine Pforten auch in Deutschland wieder

Sony hat den offiziellen PlayStation Gear Store in Deutschland, Österreich und weiteren europäischen Ländern wieder eröffnet. Der Store hatte vor etwa einem Jahr ohne Vorankündigung seine digitalen Türen geschlossen und wurde nun generalüberholt.

Ihr findet dort viele exklusive Merchandise-Artikel rund um die Marke PlayStation. Von einer gesteppten Bomberjacke im „PlayStation 5“-Design, bis hin zu einem Thermobecher zu Horizon Forbidden West. Es gibt Kleidung, Romane, Brettspiele, Wasserflaschen und mehr. Oder soll es doch lieber der „Ghost of Tsushima“-Hoodie sein? Oder das Kratos-T-Shirt?

Ganz schick ist auch der PlayStation-Rucksack in den Farben des Originallogos. Neben den genannten Games findet ihr auch Merchandise zu weiteren PlayStation-Spielen wie The Last of Us Part II und God of War.

In den neuen PlayStation Gear Store gelangt ihr hier.

Bildmaterial: Sony PlayStation