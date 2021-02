Narita Boy: Schwingt das Techno-Schwert ab dem 30. März

Team17 dreht die Zeit zurück… einmal mehr in die 80er-Jahre. Gemeinsam mit Studio Koba hat Publisher Team17 nun den konkreten Veröffentlichungstermin für das Techno-Adventure Narita Boy verkündet. Der Side-Scroller soll am 30. März 2021 für Nintendo Switch, PS4 (auch PS5-kompatibel), PCs und Xbox One (auch Series-kompatibel) erscheinen. Zur Veröffentlichung steht Narita Boy außerdem schon im Xbox Game Pass zur Verfügung.

Ihr übernehmt in Narita Boy die Rolle des gleichnamigen Digital-Kriegers, der als Träger des Techno-Schwerts auserwählt wurde. Diese legendäre Waffe kann sich jederzeit in eine Schrotflinte oder einen Laserstrahl verwandeln und ist für Nah- und Fernkampf geeignet. Mit dem Techno-Schwert und mithilfe des Motherboards, Anführer des Digital Kingdom, nehmt ihr es mit korrupten Feinden und riesigen Bossen auf. Euer Ziel ist es, den eindringenden Schadcode abzuwehren.

Warum das Spiel schon bald erscheint? Narita Boy wurde schon 2017 bei Kickstarter mit 160.000 Euro von über 5.000 Unterstützern finanziert und befindet sich seitdem in Entwicklung. Die Stretch-Goals für Konsolen hatte man eigentlich verpasst – doch dafür steht nun Publisher Team17 zur Seite.

Bildmaterial: Narita Boy, Team17, Studio Koba