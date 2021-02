Deutsche Verkaufscharts: Furioser Start für Bowser’s Fury auch hierzulande

Auch in Deutschland startet Super Mario 3D World + Bowser’s Fury durch. Aus dem Stand erobert der alte Neuling den ersten Platz der Nintendo-Switch-Charts. Dauerrenner Mario Kart 8 Deluxe landet diesmal nur in der zweiten Reihe. Mit Super Mario Party holt das dritte Mario-Spiel die Bronzemedaille.

In den 3DS-Charts erleben Pokémon-Spiele einen zweiten Frühling. Die Taschenmonster holen zum Doppelschlag aus und landen mit Pokémon Ultrasonne und Pokémon Ultramond auf den ersten beiden Plätzen. In den PC-Charts ist der Landwirtschafts-Simulator 19 das Maß der Dinge, gefolgt von Die Sims 4.

In den PlayStation-4-Charts gibt es allerhand PS-Power. Neben dem Autobahn-Polizei Simulator 2 auf Platz 7, The Crew 2 auf Rang 9 und dem Bus Simulator auf Platz 10 rückt der Truck Simulator: On The Road auf Patz 2 vor. Die Truck-Action schlägt sogar Little Nightmares II, das nur auf Platz 3 einsteigt. Platz 1 gehört weiterhin GTA V – Premium Edition. In den PS5-Rankings steht Call of Duty: Black Ops Cold War vor Spider-Man: Miles Morales.

Auch in den Xbox-One-Charts bleibt GTA V der Spitzenreiter, hier gefolgt von Call of Duty: Black Ops Cold War. Auf Xbox Series bleibt der Shooter das meistverkaufte Spiel vor HITMAN 3. Agent 47 muss die Spitze abgeben.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, Nintendo