Der Debüt-Trailer zum Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack

Koei Tecmo und Gust haben heute den ersten Trailer zum Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack veröffentlicht. Enthalten sind natürlich Atelier Firis: The Alchemist and the Mysterious Journey DX, Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book DX sowie Atelier Lydie & Suelle: The Alchemists and the Mysterious Paintings DX.

Die japanische Veröffentlichung

In Japan gibt es neben dem digitalen Dreierpack auch individuelle digitale Veröffentlichungen, welche je ein digitales Artbook enthalten. Außerdem wird es wie auch schon bei der Atelier Dusk Trilogy* eine physische Version mit englischen Texten geben. Diese physische Fassung der Atelier Mysterious Trilogy könnt ihr euch bei Play-Asia für Nintendo Switch bereits vorbestellen*. Auch für PS4 gibt es eine physische Version*, hier ist aber nicht sicher, ob auch englische Texte mit dabei sind. Im Trailer zu sehen sind jedoch auch die physischen Sammlereditionen.

In der japanischen „Premium Box“ sind alle drei Mysterious-Spiele physisch enthalten zusammen mit einem Stoffposter, einer Musik-CD und fünf Karten mit Illustrationen. Dies kostet etwa 120 Euro. Wer sogar knapp 200 Euro ausgeben will, kann sich die „Special Collection Box“ sichern. Neben den „Premium Box“-Inhalten warten hier zusätzlich ein Wandteppich, vier Mappen sowie ein Briefbeschwerer.

Neue Features für das Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack

Versprochen werden dabei nicht nur die meisten DLCs der Originale, sondern auch neue Inhalte. Alle drei Spiele sollen so einen Fotomodus und in Kämpfen die Option auf doppelte Geschwindigkeit bieten. Zudem gibt es ein digitales Artbook, dies auch hierzulande.

Atelier Firis soll weiter vier neue Fahrzeuge bieten, darunter ein U-Boot und eine Planierraupe. Auch sieben neue Quests und eine bessere Version eines optionalen Bosses gibt es.

Atelier Sophie ergänzt man mit einem neuen Kostüm, einer neuen Episode und drei neuen Alchemie-Kesseln. In Atelier Lydie & Suelle wartet zudem ein neues Gemälde. Dieses führt in die Welt von Nelke & the Legendary Alchemists: Ateliers of the New World, welche eine Geschichte mit Nelke und einen Boss-Kampf umfasst.

Einen detaillierten Überblick findet ihr auf der englischen Webseite.

Das Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack soll weltweit bereits am 22. April für PlayStation 4, Nintendo Switch und PC-Steam erscheinen. Mit Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy ist soeben der neuste Ableger der Atelier-Reihe erschienen. Im letzten Jahr brachte man das Atelier Dusk Trilogy Deluxe Pack auf aktuelle Konsolen.

Der Debüt-Trailer