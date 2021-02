Cris Tales erscheint im Juli und zeigt sich in neuem Trailer

Im Oktober hat sich Publisher Modus Games für eine Verschiebung von Cris Tales entschieden. Nun gibt es mit dem Juli 2021 einen neuen Veröffentlichungszeitraum. Die Entwickler bei Dreams Uncorporated und SYCK stellen uns deshalb in einem Übersichtstrailer das Spiel nochmals vor. Es geht um die Charaktere, die Kämpfe und natürlich das zentrale Zeitreise-Feature. Falls ihr ausführliches Gameplay-Material sehen wollt, empfehlen wir euch das Video von letztem Dezember.

Cris Tales ist ein von den Klassikern des Genres inspiriertes RPG, in dem Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gemeinsam auf einem Bildschirm abgebildet sind. Die Spieler können Crisbells faszinierende Fähigkeit zwischen den Epochen hin- und herzuhüpfen nutzen, um den Bewohnern des Königreichs Crystallis zu helfen und Feinde an bestimmte Punkte in der Zeit zu versetzen, an denen Crisbell Vorteile im Kampf hat.