Cris Tales: Neues Video zeigt euch, welchen Einfluss ihr auf die Spielwelt habt

Im Oktober hat sich Publisher Modus Games für eine Verschiebung von Cris Tales entschieden und somit den Entwicklern bei Dreams Uncorporated, SYCK mehr Zeit eingeräumt. Heute zeigt man in einem neuen Video, was man in der Zwischenzeit so getrieben hat. Dabei geht es insbesondere um den Einfluss, den SpielerInnen auf die Spielwelt haben können.

Cris Tales ist ein von den Klassikern des Genres inspiriertes RPG, in dem Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gemeinsam auf einem Bildschirm abgebildet sind. Die Spieler können Crisbells faszinierende Fähigkeit zwischen den Epochen hin- und herzuhüpfen nutzen, um den Bewohnern des Königreichs Crystallis zu helfen und Feinde an bestimmte Punkte in der Zeit zu versetzen, an denen Crisbell Vorteile im Kampf hat.

Cris Tales erscheint 2021. Bedient werden Nintendo Switch, PS5, PS4, PCs, Xbox Series, Xbox One und Stadia. Eine physische Veröffentlichung gibt es und sie ist bereits vorbestellbar*. Eine Demo kann bereits jetzt auf Steam, GOG, im Xbox Store, dem PlayStation Store und im Nintendo eShop heruntergeladen werden.

Bildmaterial: Cris Tales, Modus Games, Dreams Uncorporated, SYCK