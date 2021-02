Blizzard Arcade Collection für Switch, Xbox, PlayStation und PCs veröffentlicht

Im Rahmen der Blizzcon 2021 hat Blizzard eine besondere Ankündigung gemacht – und gleich veröffentlicht. Die Blizzard Arcade Collection ist nun für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PCs erhältlich. Diese enthält die Spiele The Lost Vikings, Rock N Roll Racing und Blackthorne.

Wer auf PCs spielen möchte, benötigt dafür das Bundle The Celebration Collection, welches Anfang Februar veröffentlicht wurde. Es enthält In-game-Gegenstände für verschiedene Blizzard-Spiele und wird von jetzt an mit der Arcade Collection ergänzt.

KonsolenspielerInnen haben zwei Möglichkeiten: Die Collection ist ebenfalls in einem Bundle mit dem Titel The Blizzard 30-Year Celebration Collection erhältlich, welches das Pendant zur PC-Version darstellt. Zusätzlich gibt es die Option, die Arcade Collection für 19,99 Euro einzeln zu erwerben.

Nostalgischer Blick zurück

Die Wahl fiel laut J. Allen Brack auf diese drei Spiele, weil sie den Weg für Warcraft, Diablo und StarCraft geebnet haben und sich vielfach von Fans für neuere Plattformen gewünscht wurden. Dabei sollen erstmals seit den damaligen Veröffentlichungen jeweils neue Features und Funktionen ergänzt werden. Zusätzlich sind aber auch die ganz klassischen Versionen vorhanden.

In allen drei Titeln kann man nun die Tasten oder Knöpfe selbst zuweisen sowie im Spiel bis zu zehn Sekunden zurückspulen. Wer sich gerne etwas zurücklehnen möchte, kann in The Lost Vikings und Blackthorne den „Watch Mode“ anschalten. Damit kann man sich den Spielverlauf ansehen und an jedem beliebigen Punkt einsteigen. Abgesehen von der Definitive Edition von Rock N Roll Racing kann man auch überall zu jeder Zeit speichern. Zusätzlich gibt es bisher nicht veröffentliche Inhalte wie Interviews, ungenutzte Szenen und mehr.

Der Launchtrailer zur Blizzard Arcade Collection

