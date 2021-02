Alter Kriegsgott in neuem Glanz: PS5-Update für God of War erscheint heute

Wie der Publisher Sony Interactive Entertainment und die EntwicklerInnen vom Santa Monica Studio ankündigten, soll ein PS5-Patch für Vorzeigetitel God of War erscheinen. Dieser soll von der Technik von PlayStation 5 Gebrauch machen, um den Ex-Kriegsgott in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. Und erscheinen soll das Update bereits heute.

Die PlayStation-4-Pro-Version des Titels bietet zwei Grafikmodi, die der Performance bzw. Auflösung den Vorrang geben. Das Update ersetzt die aktuellen Optionen mit einer neuen Standard-Einstellung, die das Beste aus Performance und Auflösung auf PlayStation-5-Systemen vereinen soll. Demnach sollen PS5-SpielerInnen von folgenden Spezifikationen profitieren:

60 Bilder pro Sekunde

4K-Checkerboard-Auflösung (2160p)

SpielerInnen steht es zudem frei, zu den Original-Einstellungen des PlayStation-4-Grafimodus zurückzukehren. Dieser bietet 4K-Checkerboard-Auflösung bei 30 Bildern pro Sekunde.

God of War steht allen PS5-BesitzerInnen mit PS-Plus-Abonnement via „PlayStation Plus Collection“ zur Verfügung. Wenn ihr Kratos‘ eisiges Abenteuer bislang also noch nicht bestritten habt, wäre nun sicherlich der beste Zeitpunkt.

