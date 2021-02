Action Arcade Wrestling bringt „Over-the-top“-Gameplay auf Konsolen

Wer von uns hat nicht wenigstens einmal in seinem Leben eine Wrestling-Fan-Phase durchgemacht? Vorzugsweise kurz vor der Jahrtausendwende. The Rock, Triple H, der Undertaker, Chris Jericho. Und weil das so gut war, gab es natürlich auch Wrestling-Videospiele. Ob die heute noch so gut sind, darf infrage gestellt werden. Aber die Erinnerungen daran sind bestens.

Indie-Entwickler VICO Game Studio versucht aber trotzdem – oder gerade deshalb – an diese Zeit anzuknüpfen. Action Arcade Wrestling soll an eine Zeit erinnern, als Wrestling-Spiele noch Spaß waren. Das Spiel bietet natürlich keine Lizenz, aber auffällig erinnerungsträchtige Moves. Aus 30 Wrestlern könnt ihr wählen und das Gameplay soll „over-the-top“ sein. Der erste Trailer sagt: stimmt.

Die Veröffentlichung von Action Arcade Wrestling ist noch im Frühjahr für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch geplant. Für PC-Steam ist Action Arcade Wrestling bereits für 12,49 Euro erhältlich.

Bildmaterial: Action Arcade Wrestling, Reverb Triple XP, VICO Game Studio