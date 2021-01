Chained Echoes: Wohlklingende Neuigkeiten zum JRPG aus Deutschland

Über Chained Echoes, das RPG mit „Mechas und Luftschiffen“ im 16-Bit-Stil, berichten wir schon seit seinem Start bei Kickstarter. Zuletzt konnte das Projekt von Matthias Linda und Indie-Publisher Deck13 im Spätsommer einen Meilenstein erreichen: die spielbare Demo.

Heute melden sich Linda und Deck13 mal wieder mit wohlklingenden Neuigkeiten. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn es wird musikalisch. Chained Echoes ist eine Zusammenarbeit mit der britischen Mathcore-Band ZILF eingegangen. Ein exklusiver Song der Band wird seinen Weg ins Spiel finden, und zwar an eine ganz bestimmte Stelle. Der Song wird beim Minispiel Turtle Race zu hören sein.

Das Rennen der langsamen Schildkröten dauert genau 15 Sekunden und genau so lang ist auch der Song der Band. „Wir wurden gefragt, ob wir einen 15-sekündigen Mathcore-Song für ein Pixelart-JRPG machen könnten, in dem einige Schildkröten einen Rennen gegeneinander ausfechten. Unsere Antwort war, dass dies das ZILF-igste ist, was wir jemals gehört haben“, so die Band.

Den Rest seht ihr unten im Video.

Derzeit ist eine Veröffentlichung der Vollversion von Chained Echoes für Ende 2021 angedacht. Neben der PC-Fassung soll das Spiel auch für Nintendo Switch und PlayStation 4 erscheinen.

