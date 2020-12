Ys VI: The Ark of Napishtim erscheint in Japan auch für Smartphones

Ys VI: The Ark of Napishtim erhält im nächsten Jahr in Japan eine Version für iOS und Android. Das einst von Falcom entwickelte Action-Rollenspiel wird dabei von Manhattan People portiert. Wer sich hinter diesem Studio verbirgt, scheint jedoch derzeit noch unklar zu sein. Es gibt auch sonst keine weiteren Details.

Die ursprüngliche Version von Ys VI: The Ark of Napishtim erschien in Japan 2003 für Windows, es folgten Portierungen für PlayStation 2 im Jahr 2005 (Japan, Nordamerika, Europa) sowie eine Version für PlayStation Portable im Jahr 2006, die ebenfalls in den genannten Regionen erschien. Im Jahr 2015 folgte schließlich eine Steam-Portierung.

In Ys VI: The Ark of Napishtim verschlägt es den allseits bekannten Rotschopf Adol Christin auf die Insel Canaan. Diese soll Schätze bereithalten, aber die Erkundung steht unter keinem guten Stern. Schiffbrüchig wird Adol schließlich von zwei Mitgliedern der dort ansässigen Rasse gerettet. Aber Menschen scheinen nicht wirklich willkommen zu sein.

