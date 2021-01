The Medium lädt euch ab sofort nicht nur in eine, sondern zwei Horror-Welten ein

Seit heute ist The Medium für Xbox Series und PCs erhältlich. Wer den Xbox Game Pass* sein Eigen nennt, der darf sogar ohne zusätzliche Kosten loszocken. Das Psycho-Horror-Spiel wird in Third-Person-Perspektive gespielt und stammt von Bloober Team, die Macher hinter Blair Witch, Observer und Layers of Fear. The Medium befindet sich also in bester Horror-Gesellschaft.

Als Besonderheit weist The Medium zwei Parallelwelten auf, zwischen denen SpielerInnen ständig hin- und herwechseln können und müssen. Dieses „Dual-Reality-Gameplay“ hat man sich sogar patentiert. Seht nachfolgend den offiziellen Launchtrailer zu The Medium, der nicht nur schaurig aussieht, sondern auch schaurig klingt. Den Soundtrack steuern Akira Yamaoka (Silent Hill) und Arkadiusz Reikowski bei.

Bildmaterial: The Medium, Bloober Team