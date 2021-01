My Nintendo: Neue Streckendeko für Mario Kart Live jetzt für 600 Platin-Punkte

Habt ihr fleißig Platin-Münzen bei My Nintendo gesammelt? In den letzten Wochen und Monaten häuften sich die physischen Prämien im Club Nin… im My Nintendo Store. Nach Postkarten, Postern, Schreibblock und Schlüsselanhänger gab es zuletzt auch Kork-Untersetzer für Pikmin 3 Deluxe und einen schönen Nintendo-Kalender für 2021.

Seit heute könnt ihr euch tolle Streckendeko für Mario Kart Live: Home Circuit von Nintendo schenken lassen. Zwei Voraussetzungen gilt es allerdings wie immer zu erfüllen. Ihr müsst natürlich einerseits einen Nintendo-Account haben. Und andererseits 600 Platin-Punkte auf eurem Konto, denn so viel kostet die Deko.

Mach dein Zuhause zur Rennstrecke und gestalte sie mit diesem Deko-Set ganz individuell! Dieses Set enthält: 12 Werbetafeln, 2 Röhren, 5 Ölfässer, 4 Pfeilbarrieren und 1 Arbeitsanleitung. Schneide diese Elemente aus und dekoriere damit deine Strecken.

Wie gewohnt ist der Bestellvorgang ein wenig umständlich. Besucht die Belohnungsseite bei My Nintendo und löst eure 600 Platin-Punkte gegen einen Code ein. Anschließend besucht ihr die Produktseite der Streckendeko und packt sie in den Warenkorb. Im Laufe des Bestellvorgangs wird dann der eingangs erwähnte Code fällig – sonst geht nix. Wie immer fallen pauschal 3,99 Euro Versandkosten an und ihr könnt leider nur mit Kreditkarte bezahlen.

Immer noch Platin-Punkte übrig? Auch die Mehrwegtasche zu Animal Crossing: New Horizons ist derzeit wieder verfügbar. Sie kostet 400 Platin-Punkte zzgl. Versandkosten.

Bildmaterial: Nintendo