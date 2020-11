My Nintendo: Kork-Untersetzer zu Pikmin 3 Deluxe jetzt als physische Prämie

So langsam dürften euch auch die Platin-Punkte ausgehen, oder? In den letzten Wochen und Monaten häufen sich die physischen Prämien im Club Nin… im My Nintendo Store. Nach Postkarten, Postern, Schreibblock und Schlüsselanhänger gibt es heute eine weitere neue Prämie. Für 400 Platin-Punkte bekommt ihr Kork-Untersetzer zu Pikmin 3 Deluxe!

Genieße deine Kaffeepause in Gesellschaft dieser kleinen Kreaturen! Ein hinreißendes Set bestehend aus vier Untersetzern, die Pikmin in unterschiedlichen Situationen darstellen, ist jetzt als My-Nintendo-Belohnung erhältlich! Diese hochwertigen Untersetzer besitzen eine Größe von 10 x 10 cm, sind 0,4 cm dick und bestehen aus mitteldichter Faserplatte mit einer korkbeschichteten Rückseite. Sie sind in einer hübschen, bunten Pappschachtel verpackt, die an klassische Spiele-Verpackungen erinnert und für eine Extraportion Nostalgie sorgt.

Wie immer ist die Bestellung ein wenig umständlich. Besucht diese Website, um eure Platin-Punkte gegen einen Code einzutauschen. Anschließend besucht ihr die Produktseite und legt die Untersetzer in den Warenkorb. Im Bestellvorgang wird dann der Code fällig, sonst geht nichts. Außerdem kostet euch die Bestellung wie immer 3,99 Euro Versandkosten und ihr könnt nach wie vor nur mit Kreditkarte bezahlen.

Bildmaterial: Nintendo