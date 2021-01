Mobile Suit Gundam Battle Operation 2 ist jetzt auch für PlayStation 5 erhältlich

Bandai Namco hat das Free-to-Play-Gundam Mobile Suit Gundam Battle Operation 2 für PlayStation 5 veröffentlicht. Neu ist unter anderem die Möglichkeit, zwischen japanischer und englischer Sprachausgabe zu wählen. Das ist ab sofort auch mit der PS4-Version möglich. Die PS5-Version hat außerdem einige Gameplay-Verbesserungen erfahren, zudem gibt es eine neue Map.

Mit der Militärbasis erhält das Spiel auch eine brandneue Karte. Diese Karte besteht aus weitem, offen Flachland mit mittleren bis großen Gebäuden, womit sie sich vor allem für den Fernkampf eignet. Dank der Gebäude, die über das Flachland verstreut sind, haben die Pilotinnen und Piloten immer eine klare Sichtlinie zum Boden.

In dem Free-to-Play-Ableger können sich SpielerInnen aus der ganzen Welt in 6-vs.-6-Online-Team-Kämpfen messen. Natürlich in den riesigen Mobile Suits, aber wahlweise kann auch die Rolle der Infanterie übernommen werden. Die Infanterie gibt dem Spiel eine neue taktische Komponente, denn sie kann Bomben in feindlichen Basen platzieren oder Unterstützung anfordern.

Bildmaterial: Mobile Suit Gundam: Battle Operation 2, Bandai Namco / B.B. Studio