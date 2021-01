Thomas Was Alone, aber bald erscheint das Jump’n Run für Nintendo Switch

Thomas Was Alone, aber nicht mehr lange. Am 19. Februar 2021 wird das preisgekrönte Jump’n Run für Nintendo Switch erscheinen. Der Indie-Puzzler von Mike Bithell wurde einst in Flash programmiert, 2012 erschien das Spiel dann für PCs und trat seine Reise durch Indie-Awardverleihungen an. Es folgten Umsetzungen für PlayStation-Systeme, Xbox One und sogar Nintendo Wii U.

Thomas Was Alone ist ein Spiel über Freundschaft, Springen, Schweben, Antischwerkraft und alles dazwischen. Spieler helfen einer Gruppe empfindungsfähiger Rechtecke dabei, eine Reihe von Hindernissen zu überwinden und ihre Fähigkeiten zu kombinieren, um das Levelende zu erreichen.

9,99 Euro wird die Neuveröffentlichung kosten, zum Start gibt es 20 % Rabatt und ihr landet so bei 7,99 Euro.

