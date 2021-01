Medienbericht: Resident Evil 4 Remake wird neu ausgerichtet – mehr Reboot als Remake

Im April 2020 berichteten wir noch von ersten Gerüchten, dass sich nach den Remakes von Resident Evil 2 und Resident Evil 3 auch eine Neuauflage des beliebten Ablegers Resident Evil 4 in Entwicklung befände.

Die Entwicklung stemme dabei, dem Bericht der Kollegen von VGC zufolge, M-Two, die bereits seit 2018 am Titel werkeln würden. Zuletzt hatte M-Two intensiv am Remake von Resident Evil 3 mitgewirkt.

Capcoms Development Division 1 übernimmt das Ruder

Nun legt VGC mit einem neuen Bericht nach: Das Resident Evil 4 Remake soll nicht länger vorrangig von M-Two realisiert werden – die leitende Entwicklung soll nun stattdessen Capcoms interne „Development Division 1“ übernehmen. Als Grund für den internen Rollenwechsel nennt man eine Projektprüfung Ende 2020. Aus dieser sei hervorgegangen, dass die Verantwortlichen von M-Two und Capcom unterschiedliche Vorstellungen für die Ausrichtung der RE4-Neuauflage haben.

Während M-Two ein möglichst originalgetreues Remake angestrebt haben soll, visiere das Produktionsteam von Capcom eine Richtung an, die zwar von der Vorlage inspiriert sei, dabei allerdings neue Wege hinsichtlich der Mechaniken, Story-Elemente und Umgebungen gehe. Ganz ähnlich so, wie auch Mr. X für das Remake von Resident Evil 2 neu gedacht wurde. Infolgedessen soll der Titel nun in Teilen ein Reboot unter dem neuen Entwicklerteam erfahren.

Dass eine solche interne Umstrukturierung und Umplanung nicht spurlos vonstattengeht, legen auch die Quellen von VGC nahe. Demnach soll der ursprünglich für 2022 angepeilte Titel nun für eine Veröffentlichung im Jahr 2023 angedacht sein. Die Remakes von Resident Evil 2 und Resident Evil 3 sollen übrigens ähnliche Überholungsprozesse erfahren haben. Die Kollegen von VGC haben Capcom kontaktiert, eine Stellungnahme lehnte man ab.

Mit „Village“ geht der Grusel im Mai in die nächste Runde

Ein „Resident Evil 4“-Remake bleibt also aller Voraussicht nach erstmal Zukunftsmusik. Das ist aber auch halb so wild, immerhin steht uns mit Resident Evil Village der neueste Ableger ins Haus. Ab dem 7. Mai 2021 können SpielerInnen ein bedrohliches Dorf inklusive schaurigem Schloss erkunden – gar nicht so weit weg von den Settings, die wir einst in Resident Evil 4 besuchten.

Im Rahmen des Resident Evil Showcases teilte Capcom noch einiges mehr als das Erscheinungsdatum von „Village“. Unter anderem präsentierte man einen neuen Trailer, mehrere Minuten Gameplay-Material und eine PS5-exklusive Demo. Hier könnt ihr alles nachlesen.

Wie steht ihr zum Remake von Resident Evil 4 – wäre euch eine möglichst vorlagegetreue Neuauflage lieb oder hofft ihr auf Innovation?

via Gematsu, Bildmaterial: Resident Evil 4, Capcom