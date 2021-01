Resident Evil Village: Neuer Trailer, Gameplay, Demo und Erscheinungsdatum

Gestern Abend präsentierte Capcom das ‚Resident Evil Showcase‘, bei dem man anlässlich des 25. Jubiläums zum News-Rundumschlag bezüglich anstehender ‚Resident Evil‘-Projekte ausholte. Prominent im Vordergrund stand dabei natürlich der anstehende neue Ableger Resident Evil Village, das ihr euch jetzt schon bei Amazon vorbestellen könnt*.

Ein schauriger Trailer und vier Minuten Gameplay-Eindrücke

Neben einem neuen Trailer bescherte uns Capcom erstmals längere Gameplay-Impressionen aus dem direkten Nachfolger von Resident Evil 7. Das neue Material liefert dabei Eindrücke des detailverliebten Interiors des neuen Schloss-Settings. Und seiner schaurigen BewohnerInnen, einschließlich der turmhohen Hausherrin Lady Dimitrescu, die sich zuletzt großer Beliebtheit in den sozialen Medien erfreute.

Dass sich Ethan Winters aber zu wehren weiß, wissen wir seit seinem Ausflug in die sumpfigen Tiefen von Louisiana. Entsprechend lassen die Gameplay-Szenen auch einen Blick auf verschiedene Waffen zu, die Ethan nun in einem Koffer unterbringt, was dem beliebten Inventar aus Resident Evil 4 gleicht. Weiterhin können SpielerInnen zusätzliche Ausrüstung erwerben und aufwerten – und zwar beim Händler „Duke“.

PS5-Demo „Maiden“ und Multiplayer-Erfahrung „Re:Verse“

Wem es übrigens nach den frischen Eindrücken in den Fingern kitzelt, sich selbst in den neuen Schloss-Horror zu stürzen, winken gute Nachrichten. Das heißt: sofern ihr BesitzerIn einer PlayStation 5 seid. Im Zuge des Showcases enthüllte Produzent Peter Fabiano nämlich, dass ihr euch in der PS5-exklusiven Demo mit dem Titel „Maiden“ an der (waffenlosen) Flucht aus dem Schloss versuchen dürft. Und zwar ab heute. Im Frühjahr soll dann eine weitere Demo folgen, die auch auf anderen Systemen verfügbar werden sollen.

Für Multiplayer-Fans gab es dann auch noch Neuigkeiten. Mit Resident Evil Re:Verse erscheint parallel zu Resident Evil Village eine Multiplayer-Erfahrung, die SpielerInnen von „Village“ kostenfrei zur Verfügung steht. „Re:Verse“ lässt euch in die Rollen bekannter Resi-HeldInnen, -Bösewichte und -Mutanten schlüpfen, um euch in verschiedenen Deathmatch-Modi zu messen.

Der neue Horror geht im Mai an den Start

Auf die wohl wichtigste Frage – nämlich wann Resident Evil Village erscheint – gab es erfreulicherweise auch eine Antwort. So lang ist es auch gar nicht mehr hin, denn der neue Ableger soll zum 7. Mai 2021 erscheinen.

Wie Produzent Fabiano ankündigt, übrigens nicht mehr nur für die frischen Konsolen PlayStation 5, Xbox Series und PCs, sondern zusätzlich auch für PlayStation 4 und Xbox One. Sollten PS4- oder One-SpielerInnen später auf die neue Konsolengeneration wechseln wollen, winkt ein kostenfreies Upgrade.

Neben der Standard-Edition soll zudem eine Deluxe sowie Collector’s Edition verfügbar werden. Und wer den direkten Vorgänger Resident Evil 7 noch nicht gespielt hat, kann das mit dem „Complete Bundle“ nachholen, in dem Titel gemeinsam mit Resident Evil Village enthalten ist.

Die Deluxe Edition enthält übrigens das sogenannte „Trauma Pack“, welches diverse In-Game-Inhalte wie die berühmte „Samurai Edge“-Waffe, ein „Mr. Everywhere“-Accessoire, einen „Found Footage“-Filter, spezielle „Safe Room“-Hintergrundmusik, direkten Zugang zu einem besonders herausfordernden Schwierigkeitsgrad und Weiteres enthält.

Die Collector’s Edition ergänzt das „Trauma Pack“ um ein Poster, ein Steelbook, eine „Chris Redfield“-Figur, eine Sammlerbox und ein Artbook.

Resident Evil Village im neuen Trailer

Vier Minuten Gameplay aus Resident Evil Village (via IGN)

Resident Evil Re:Verse im Trailer

Bildmaterial: Resident Evil Village, Capcom