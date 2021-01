Little Nightmares II: Gruselt euch mit neuem Gameplay durch die Schule

Seit gestern könnt ihr euch Little Nightmares auf Steam kostenlos sichern und die Demo von Little Nightmares II auch auf Konsolen spielen. Beides tolle Aktionen von Bandai Namco! Ganz uneigennützig ist das aber natürlich nicht, man will selbstverständlich auch das Sequel im Gespräch halten. Zu diesem Zweck gibt es heute ein längeres Gameplay-Video, welches uns in die Schule mitnimmt. Es wird also ein anderer Abschnitt als in der Demo gezeigt.

Das neue Abenteuer dreht sich diesmal um den kleinen Jungen Mono, der in einer verzerrten Welt gefangen ist. Begleitet wird er allerdings von Six, die diesmal computergesteuert wird. SpielerInnen können eine Beziehung zu Six aufbauen, mit ihr zusammen Rätsel lösen und die gruseligen Geheimnisse der düsteren Welt aufdecken, die von monströsen und grotesken Bewohnern bevölkert wird.

Little Nightmares II soll am 11. Februar 2021 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PCs erscheinen. Eine verbesserte Version für PlayStation 5 und Xbox Series X|S soll dann im Laufe des Jahres 2021 folgen.

Bildmaterial: Little Nightmares II, Bandai Namco, Tarsier Studios