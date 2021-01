Liebe, Rebellion und Freiheit: Haven erscheint im Februar auch für Switch und PS4

Das Weltraumabenteuer Haven ist seit Dezember bereits für PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox One (im Xbox Game Pass) und PCs erhältlich. Die Versionen für Nintendo Switch und PlayStation 4 folgen nun am 4. Februar 2021 zusammen mit der Veröffentlichung im Epic Games Store. Das gab Entwickler The Game Bakers bekannt.

Haven ist ein Abenteuer-RPG über Liebe, Rebellion und Freiheit, das auch im Koop gespielt werden kann.

In Haven spielt ihr ein verliebtes Paar, bestehend aus Yu und Kay. In der Hoffnung zusammenzubleiben lassen sie alles hinter sich, um auf einen unheimlichen und instabilen Planeten zu fliehen. Steuert beide Charaktere gleichzeitig und erforscht dabei eine authentische und nachempfindbare Beziehung. Koordiniert den Kampf beider Charaktere in den Gefechten, um ihr Leben und ihre Beziehung zu schützen. Gleitet gemeinsam durch eine geheimnisvolle Landschaft, craftet, kocht und sammelt Ressourcen, um ein gemütliches Zuhause zu erschaffen, repariert euer Schiff, kämpft in Echtzeit und trefft die ultimative Entscheidung, ob es sich lohnt, alles für die Liebe zu opfern.

„Wir wollten einen Titel entwickeln, der die Nuancen und Komplexitäten einer ausgereiften Beziehung erforscht und die Spieler gleichzeitig auf eine facettenreiche Reise voller Abenteuer, Humor, Spannung und Geheimnisse mitnimmt“, erläutert Emeric Thoa, Creative Director und Mitbegründer von The Game Bakers. „Wir sind begeistert, die Möglichkeit zu haben, die Geschichte von Yu und Kay einem breiten Publikum zugänglich zu machen.“

Bildmaterial: Haven, The Game Bakers