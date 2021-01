Zückt euren Notizblock und eure Lupe, denn es gibt wieder einen Mord aufzuklären: Publisher Entergram und Entwicklerstudio 07th Expansion haben den Launchtrailer zu Umineko When They Cry Saku: Nekobako to Musou no Koukyoukyoku veröffentlicht.

Die Mörder-Mystery Visual Novel wird nicht nur alle acht Episoden von „Umineko When They Cry: Rondo of the Witch and Reasoning“ enthalten, sondern außerdem die zusätzlichen Szenarien aus „Umineko When They Cry Tsubasa“, „Umineko When They Cry Hane“, und „Umineko When They Cry Saku“.

Darum geht’s

Eine einsame Insel, zwei Tage und 18 Personen: Als ein mysteriöser Mord passiert, ist mit einem Mal jeder verdächtig. SpielerInnen müssen nicht nur den oder die TäterIn entlarven, sondern auch Tathergang, Motiv und Mörderwaffe herausfinden. Was hat es außerdem mit der Legende der goldenen Hexe auf sich? Da es sich um eine Visual Novel handelt, ist das Spiel natürlich sehr textlastig, ein großer Fokus liegt aber auch auf dem Sounddesign, das für die beklemmende Atmosphäre verantwortlich sein soll.

Am 28. Januar 2021 wird Umineko When They Cry Saku: Nekobako to Musou no Koukyoukyoku in Japan für die PlayStation 4 und die Nintendo Switch erscheinen. KäuferInnen der Erstauflage erhalten zusätzlich das Fighting-Game Spin-Off „Golden Fantasia“.

via Gematsu, Entergram, Bildmaterial: Entergram