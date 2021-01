Genshin Impact: Ich geh mit meiner Laterne… Vorschau zu Version 1.3

Mit Laternen um die Häuser ziehen… das kennen viele noch aus ihrer Kindheit. In Genshin Impact wird zwar kein Sankt-Martins-Tag gefeiert, herbstliche Lichter gibt es aber trotzdem zu sehen. Ab dem 3. Februar 2021 dürfen SpielerInnen in die 1.3 Version eintauchen und am „Angezündet sind die Lichter“-Event teilnehmen.

In einem Trailer präsentiert das Entwicklerstudio miHoYo bereits erste Ausblicke, was wir von dem festlichen Laternenritual erwarten dürfen. Und das ist einiges!

Neuer Charakter und Spielmodus

Teil des Events ist der neue Fünf-Sterne-Charakter Xiao, der mit dem Element Anemo kämpft. Er verfügt über einen mächtigen Elemental Burst, der ihm erhöhten Schaden gewährt, dafür aber kontinuierlich Lebenspunkte kostet. SpielerInnen dürfen Xiao einen Tag lang begleiten und bekommen Einblicke in sein Leben als Beschützer von Liyue.

Neben einem neuen Charakter bringt das Event außerdem einen neuen Spielmodus mit dem Titel „Theater der Vorrichtungen“. In klassischer Tower Defense-Manier gilt es hier, Gegner-Wellen abzuwehren. Außerdem scheint eine mächtige neue Gegnerspezies in Teyvat aufgetaucht zu sein, während der Markt in Liyue mit lokalen Köstlichkeiten lockt.

Genshin Impact ist für PlayStation 4, Mobilgeräte und PCs verfügbar. Auf der offiziellen Website findet ihr den PC-Client sowie weitere Informationen zu Genshin Impact. Eine Veröffentlichung auf weiteren Plattformen, beispielsweise Nintendo Switch, ist bereits in Planung. Auch auf PlayStation 5 wird der Titel mit überarbeiteter Grafik und Ladezeit erscheinen. Doch schon jetzt hat Genshin Impact über 245 Millionen US-Dollar eingespielt. Bereits jetzt ist der Soundtrack bei Spotify und Co. erhältlich!

via Eurogamer, miHoYo, Bildmaterial: Genshin Impact, miHoYo