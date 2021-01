Bravely Default II: Das Schneekönigreich Rimedahl und ein Minispiel enthüllt

Nach dem magischen Königreich Wiswald stellt uns Square Enix heute das nächste Gebiet aus Bravely Default II mit einem Trailer vor. Es handelt sich dabei um Rimedahl, das Schneekönigreich. Das religiöse Land ist einer Überlieferung nach vor etwa 1000 Jahren von einem Drachen gerettet worden. Deswegen wird der Drachengott als Staatsreligion verehrt.

Neben winterlichen Eindrücken zeigt der Trailer auch die wichtigsten Charaktere aus Rimedahl sowie ihre Jobs. Diese könnt ihr natürlich wiederum selbst erlernen.

Das Minispiel Bind & Divide

Wer von den bestimmt sehr wichtigen Hauptaufgaben in Bravely Default II einmal eine Pause braucht, kann sich zum Beispiel dem Minispiel Bind & Divide (B ‘n’ D) widmen. Dabei handelt es sich um ein in der Welt beliebtes Kartenspiel. Ihr könnt dieses in der aktuellen Demo übrigens freischalten. Das Ziel des Spiels ist es jeweils, am Ende mehr vom Brett zu beherrschen. Dafür muss man sein Kartendeck gut zusammenstellen. Bestimmte NPCs können jeweils zu einer Partie aufgefordert werden.

Die zweite spielbare Demo ist im Nintendo eShop erhältlich. In dieser könnt ihr das Wüstenkönigreich Savalon erkunden. Für die Reaktionen auf das Feedback zur zweiten Demo haben die EntwicklerInnen gar nicht mehr so viel Zeit. Nach einer Verschiebung wird Bravely Default II nämlich am 26. Februar 2021 für Nintendo Switch erscheinen. Da sind wohl allenfalls noch kleinere Anpassungen und Ausbalancierungen möglich.

Wenn eure Kaufentscheidung nach dem Spielen der zweiten Demo gefallen sein sollte, könnt ihr euch Bravely Default II übrigens schon bei Amazon vorbestellen*. Nachfolgend nun der neue Trailer!

Rimedahl in der Vorstellung

