Neptunia Virtual Stars in Europa auf den März datiert

Idea Factory International und Compile Heart planen, Neptunia Virtual Stars in Europa am 5. März für PlayStation 4 und am 29. März für PC-Steam zu veröffentlichen. Dabei gibt es japanische Stimmen sowie englische Texte. Zusätzlich gibt es auch einen neuen Trailer.

In dem neuesten Ableger der Neptunia-Reihe dreht sich alles um sogenannte V-Tuber. In der Dimension namens Virtualand existiert ein göttliches Wesen namens EMO, welches es sich zur Aufgabe gemacht hat, die von den Bewohnern erschaffenen Inhalte zu zerstören. Die Welt steht deswegen kurz vor der Zerstörung.

Doch V-Tuber von der Erde landen in Virtualand und können aufgrund ihrer Affinität zum Erschaffen von Inhalten dabei helfen, EMO aufzuhalten. Eine Göttin von Virtualand, Fair, hat nun zwei V-Tuber-Gruppen um Hilfe gebeten. Bei der einen Gruppe handelt es sich um Neptune und Co., während die andere Gruppe aus Me und You besteht. Diese sind Mitglieder von MEWTRAL, einer im Spiel bekannten V-Tuber-Gruppe.

Gameplay

Spielt man als die Neptunia-Göttinnen, gleicht das Spiel einem Third-Person-Shooter. Als V-Tuber kämpft man hingegen mit Schwert und Bogen in einem Kombo-basierten Action-System. In Echtzeit kann zwischen den Charakteren gewechselt werden. In Bosskämpfen soll sogar die Musik einen Einfluss auf das Geschehen haben.

Neptune und ihre Gefährten müssen außerdem Tanzeinlagen zur Musik aufführen, dabei können Kostüme und Accessoires gewählt werden. Zu den Ausrüstungsgegenständen gehören Kameras und Schusswaffen. Eine Art erweiterter Fotomodus stellen Videos der Charaktere dar.

Idea Factory International hat bereits eine Limited Edition zu Neptunia Virtual Stars angekündigt. Die Edition ist bereits im amerikanischen Iffy’s Online Store zu 109,99 US-Dollar verfügbar. Ob sie auch in Europa erscheint, muss sich erst noch zeigen. Die Limited Edition gibt es für PS4 und PCs. Hierzulande erscheint die PS4-Version auch in einer Standard-Fassung physisch*.

via Gematsu, Bildmaterial: Neptunia Virtual Stars, Idea Factory / Compile Heart